خللى بالك.. الحالة النفسية السيئة قد تسبب فقدان النطق أو الرؤية الهستيرى

فى بعض الأحوال قد تتشابه أعراض المرض النفسى مع الأمراض العضوية، ما يثير خوف الكثيرين.

ولهذا يوضح الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب بعض الأعراض والأسباب التى تؤدى للإصابة بآلام جسدية ناتجة عن أسباب نفسية، مشيرًا إلى أن الصداع من الممكن أن يكون نتيجة لسبب نفسى، قد يؤدى إلى صداع مستمر، أو صداع نصفى الذى يكون من أهم مسبباته الحالة النفسية السيئة.

ويتابع أن الحالة النفسية السيئة، قد تؤدى إلى الإصابة بفقدان النطق الهستيرى، وعدم القدرة على الكلام وهو ما يتشابه مع أعراض الجلطة القلبية، وقد تصيب هذه الحالة بعض الشباب الشباب الذين يعانون من فقدان للنطق لأسباب نفسية خاصة الفتيات، أما كبار السن ففقدان النطق يدل على إصابتهم بالجلطات.

أما بالنسبة لفقدان الرؤية الهستيرى فيكون نتيجة للحالة النفسية الشديدة، مشيرًا أن الأشخاص الذين يصابون بفقدان الرؤية والكلام الهستيرى نتيجة تأثر الحالة النفسية، يكون مستوى ذكائهم أقل والطاقة النفسية لديهم قليلة ولا يستطيعون تحمل الصدمات.

ويشير إلى أنه عند ظهور هذه الأعراض تتم التفرقة بين المرض العضوى والنفسى، بظهور بعض الأعراض وإجراء التحاليل والكشف العصبى.