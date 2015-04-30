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تعدد الزوجات يزيد من خطر إصابة الرجل بأمراض القلب

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تعدد الزوجات يزيد من خطر إصابة الرجل بأمراض القلب تعدد الزوجات يزيد من خطر إصابة الرجل بأمراض القلب
كشف باحثون، أن الزواج بأكثر من زوجة يمكن أن يكون له تأثير ضار على صحة الرجل، إلا أن وجود زوجة واحدة فى حياة الرجل يمكن أن يحسن من فرصه فى العيش لمدة أطول.

فقد أظهرت دراسة - نقلتها صحيفة ديلى ميل البريطانية - فى التأثيرات الصحية لتعدد الزوجات، أن الرجال الذين يتزوجون بأكثر من سيدة هم أكثر عرضة بخمسة أضعاف للإصابة بأمراض القلب.

وقال الدكتور أمين دولة دكتور القلب بمستشفى جامعة الملك فيصل ومركز جدة للبحث: "إن هناك دليلا على أن المتزوجين يحظون بحالة صحية عامة أفضل وعمرا طويلا، إلا أنه وحتى الآن لم تقيم أى دراسة تأثير تعدد الزوجات على صحة القلب".

وقام الباحثون بفحص الحالة الصحية للمرضى الذين يعانون من الذبحة الصدرية ويتم نقلهم إلى المستشفيات فى والإمارات.

ومن بين الرجال الذين شملتهم الدراسة والبالغ عددهم 687 رجلا متزوجا وكان متوسط أعمارهم 59 عاما، كان 56 بالمائة منهم مصابين بالسكر وارتفاع ضغط الدم كما كان 45 بالمائة منهم تاريخا من الإصابة بالشريان التاجى.

وأظهر البحث أن الرجال الذين جمعوا بين أكثر من زوجة كانوا أكثر عرضة بـ 6ر4 للإصابة بالشريان التاجى و5ر3 لضيق الشريان الرئيسى الأيسر.

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مصر 365

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