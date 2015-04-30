لأول مرة.. دورة تدريبية لتقييم المخاطر البيئية فى مكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الدارسات البيئية بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع هيئة حماية البيئة الأمريكية، الدورة الأولى فى برنامج "طرق تقييم المخاطر للكيماويات والملوثات والمبيدات فى الغذاء والهواء والماء"، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2015 بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

تأتى تلك الدورة ضمن فعاليات البرنامج الإقليمى للتدريب على تقييم المخاطر الذى يشرف عليه كل من المكتبة والهيئة الأمريكية لحماية البيئة، ويشارك فى إدارة التدريب بهذه الدورة والدورات التالية خبراء فى هذا المجال من هيئة حماية البيئة الأمريكية، كما سيتم منح المتدربين الذين سيكملون الدورات التدريبية بنجاح شهادة معتمدة من الهيئة الأمريكية لحماية البيئة.

وأكد الدكتور صلاح سليمان، مستشار مدير المكتبة، أن البرنامج يستضيف فى جلسته الافتتاحية الدكتور كينيث أولدن؛ مدير البرنامج القومى الأمريكى لتقييم المخاطر البيئية بهيئة حماية البيئة الأمريكية والمدير السابق للمعهد القومى الأمريكى لعلوم الصحة البيئية.

وأضاف الدكتور هشام جابر؛ مدير مركز الدارسات البيئية بمكتبة الإسكندرية، أنه سيقوم بالتدريب فى الدورة الأولى مجموعة من العلماء من هيئة حماية البيئة الأمريكية وهم الدكتور جون فاندنبرج؛ المسئول عن برنامج تقييم المخاطر الخاصة بصحة الإنسان بالهيئة، والدكتورة إيلا كوتى؛ المستشار العلمى لبرنامج تقييم المخاطر بالهيئة، والدكتور عبدالرزاق قدرى؛ كبير الخبراء العلميين بالمركز الوطنى لتقييم المخاطر البيئية بهيئة حماية البيئية الأمريكية، والدكتور صلاح سليمان؛ الخبير السابق بهيئة حماية البيئة الأمريكية ونائب الرئيس الأسبق للجنة تسيير تقييم المخاطر بالبرنامج الدولى للسلامة الكيميائية بمنظمة الصحة العالمية والأستاذ بجامعة الإسكندرية.