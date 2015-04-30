أخبار عاجلة

الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

لأول مرة.. دورة تدريبية لتقييم المخاطر البيئية فى مكتبة الإسكندرية

Google+ Print
لأول مرة.. دورة تدريبية لتقييم المخاطر البيئية فى مكتبة الإسكندرية لأول مرة.. دورة تدريبية لتقييم المخاطر البيئية فى مكتبة الإسكندرية
ينظم مركز الدارسات البيئية بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع هيئة حماية البيئة الأمريكية، الدورة الأولى فى برنامج "طرق تقييم المخاطر للكيماويات والملوثات والمبيدات فى الغذاء والهواء والماء"، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2015 بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

تأتى تلك الدورة ضمن فعاليات البرنامج الإقليمى للتدريب على تقييم المخاطر الذى يشرف عليه كل من المكتبة والهيئة الأمريكية لحماية البيئة، ويشارك فى إدارة التدريب بهذه الدورة والدورات التالية خبراء فى هذا المجال من هيئة حماية البيئة الأمريكية، كما سيتم منح المتدربين الذين سيكملون الدورات التدريبية بنجاح شهادة معتمدة من الهيئة الأمريكية لحماية البيئة.

وأكد الدكتور صلاح سليمان، مستشار مدير المكتبة، أن البرنامج يستضيف فى جلسته الافتتاحية الدكتور كينيث أولدن؛ مدير البرنامج القومى الأمريكى لتقييم المخاطر البيئية بهيئة حماية البيئة الأمريكية والمدير السابق للمعهد القومى الأمريكى لعلوم الصحة البيئية.

وأضاف الدكتور هشام جابر؛ مدير مركز الدارسات البيئية بمكتبة الإسكندرية، أنه سيقوم بالتدريب فى الدورة الأولى مجموعة من العلماء من هيئة حماية البيئة الأمريكية وهم الدكتور جون فاندنبرج؛ المسئول عن برنامج تقييم المخاطر الخاصة بصحة الإنسان بالهيئة، والدكتورة إيلا كوتى؛ المستشار العلمى لبرنامج تقييم المخاطر بالهيئة، والدكتور عبدالرزاق قدرى؛ كبير الخبراء العلميين بالمركز الوطنى لتقييم المخاطر البيئية بهيئة حماية البيئية الأمريكية، والدكتور صلاح سليمان؛ الخبير السابق بهيئة حماية البيئة الأمريكية ونائب الرئيس الأسبق للجنة تسيير تقييم المخاطر بالبرنامج الدولى للسلامة الكيميائية بمنظمة الصحة العالمية والأستاذ بجامعة الإسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365