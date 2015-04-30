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إزالة 84 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى المنوفية

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إزالة 84 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى المنوفية إزالة 84 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى المنوفية
شنت مديرية أمن المنوفية، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتنفيذ القرارات الإدارية والأحكام، حملة لتنفيذ 84 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية.

تم تنفيذ 26 قرار وحدة محلية وإزالة إشغالات، و5 قرارات طرق إزالة إشغالات ومبان، و7 قرارات سكة حديد و31 قرار إزالة التعديات على منافع الرى والصرف و15 حكما قضائيا تمكين من أرض زراعية وشقق وأطفال، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

كما تمكنت مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى، من تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2015 الصادر من الإدراة المركزية لمحطات وسط الدلتا بتمكين شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قرع كفر الشيخ من زرع 4 أعمدة كهربائية وتوصيل التيار الكهربائى جهد متوسط على الخط المغزى للآبار الإنتاجية بهندسة آبار تلا ضد عطية محمد زيد وآخر مقيمان بمدينة تلا، وتحرير محضر رقم 2726 إدارى مركز تلا لسنة 2015 .

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