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السفير الهولندى بالقاهرة: ندعم طموح الحكومة وسنظل شركاء لمصر

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السفير الهولندى بالقاهرة: ندعم طموح الحكومة وسنظل شركاء لمصر السفير الهولندى بالقاهرة: ندعم طموح الحكومة وسنظل شركاء لمصر
قال خيرارد ستيخس، السفير الهولندى بالقاهرة إن أنجزت خطوات مهمة فى الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الرئاسية، وتقترب من إتمام الجزء الأخير من خريطة الطريق والمتمثلة فى الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ بداية لتحقيق التقدم الاقتصادى الشامل فى مصر.

وأوضح السفير ستيخس فى كلمته خلال الاحتفال مساء أمس باليوم الوطنى، أن أهداف المصرية طموحة وهولندا تدعم هذا الطموح وتبقى شريكا لمصر فى رحلته الاقتصادية، وأؤكد أننى إلى ثقة بمساهمة كبيرة من الشركات الهولندية فى مشروع قناة السويس التى ستكون جاهزة فى بضعة أشهر.

وأشار السفير ستيخس أيضا إلى أن مصر هى مرشح للحصول على مقعد فى مجلس الأمن للفترة 2016-2017، وقال "ما اذا كان سيتم انتخاب بلادنا للعام 2017-2018، أنا واثق من تعاوننا البناء والمكثف فى مجلس الأمن مع مصر من أجل سلاما وأمنا وعدلا ".

وأشار السفير الهولندى إلى أن هولندا خففت تحذيرات السفر إلى جنوب سيناء، وأنه خطوة لتحفيز الشعب الهولندى للسفر إلى هذه المنطقة.

وشدد السفير خيرارد ستخيس على أن هولندا تدعم بنشاط عملية التحول فى مصر فى المجال التشريعى والقضائى، مشيرا إلى أن بلاده نظمت فى الماضى القريب التدريب للقضاة وأعضاء اللجنة التشريعية وغيرهم من الموظفين المدنيين فى مصر، لمواصلة تطوير الخبرات المحلية لنظام قضائى حديث وموثوق به.

وأكد السفير الهولندى فى القاهرة خيرارد ستيخس أن بلاده تساهم بنشاط فى عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة ومنها المساهمة القوية فى مهمة القوة متعددة الجنسيات فى سيناء، والتى تؤكد على التزام أمستردام بالسلام فى الشرق الأوسط بشكل عام وفى مصر بشكل خاص، وأن السلام فى الشرق الأوسط يمثل أولوية عالية لبلاده.

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مصر 365

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