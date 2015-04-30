بالصور… محافظ سوهاج يؤكد على ضرورة الإزالة الفورية للتعديات علي الأراضي الزراعية



> انعقد المجلس التنفيذي بديوان عام محافظة سوهاج، برئاسة الدكتور أيمن عبد المنعم، بحضور المهندسة أحلام احمد السيد سكرتير عام المحافظة، والمهندسة شعبان قنديل سكرتير عام مساعد المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري والسادة رؤساء المصالح الحكومية.

وأعلن المحافظ أنه سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة بالكوبري العلوي لمدخل سوهاج البحري علي السكة الحديد خلال شهر يونيو القادم، كما سيتم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري طهطا العلوي علي السكة الحديد في شهر نوفمبر القادم بطول 1800م ، وسيتم الانتهاء من كوبري جرجا العلوي علي النيل في شهر يونيو 2016م .وأضاف سيادته أنه تم تعديل خطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء للبدء في إنشاء كوبري السكة الحديد بجرجا.

وقال إنه سيتم قريبا البدء في إنشاء كوبري البلينا العلوي علي السكة الحديد والطريق الزراعي خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من تراخيص الري وكذلك سيبدأ العمل بكوبري السكة الحديد العلوي بالمراغة بعد الانتهاء من المعوقات التي تواجه البدء في التنفيذ.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة علي زيادة الرسوم علي تراخيص البناء والمحلات التجارية لزيادة دخل صندوق المحافظة بهدف دعم أعمال التجميل والتطوير بها.

وأكد محافظ الإقليم علي ضرورة الإزالة الفورية للتعديات علي الأراضي الزراعية وأي اشغالات أمام المحلات والأسواق التي تعيق الحركة المرورية ، كما وافق المجلس التنفيذي علي منع استصدار تراخيص أكشاك علي الطرق العامة منعا لإعاقة الحركة المرورية ، مع ضرورة مراجعة الأكشاك الموجودة حاليا ، ووافق المجلس أيضا علي السماح بالترخيص لإقامة كافيتريات سياحية فقط لرفع مستوي أداء الخدمة للمواطن والحفاظ علي الشكل الحضاري وظهور المحافظة بالمظهر اللائق .