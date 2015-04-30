تكريم الفائزين فى مهرجان "مكفوفين وفرسان إرادة" فى جامعة أسيوط

اختتمت بجامعة أسيوط اليوم فعاليات المهرجان الرياضى للطلبة والطالبات من ذوى الاحتياجات الخاصة "مكفوفين وفرسان إرادة"، والتى استمرت لمدة يومين بالصالة المغطاة بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة، والدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.

وشارك بحضور حفل الختام الدكتور كرم عبد النعيم المشرف على الأنشطة الطلابية ونادى حسين أمين عام الجامعة المساعد والمشرف على الإدارة العامة لرعاية الشباب وصفاء أبو حشيش مدير عام اللياقة البدنية والمركز الثقافى للمكفوفين بالجامعة.

تنافس الطلاب والطالبات فى خمس مسابقات، هى كرة الجرس بمشاركة 5 فرق 20 طالباً للمكفوفين و6 طلبة و3 طالبات فى رفع الأثقال للمعوقين و3 طلاب و3 طالبات فى تنس الطاولة للمعوقين و18 طالبة فى المسابقة الثقافية للطالبات مكفوفين وألعاب قوى طلبة وطالبات مكفوفات.

وحصل على المراكز الأولى الطالب أحمد عبد الفتاح محمد بالمركز الأول فى مسابقة "رفع الأثقال" ومحمد حسنى محمود "تنس الطاولة" و محمد أحمد محمد الكاملى وحسام محمد سيد كرة وحسنى حمدان حمدى محمود حنفى محمود فى "كرة الجرس"، وعلى خليفة على "رمى الرمح" وإبراهيم خليفة مرسى ألعاب "دفع الجلة" و"عواطف صدقى طه" رفع أثقال، وتهانى عزمى بطرس "تنس الطاولة" ورانيا زين العابدين عبده "رمى رمح" ومنى إبراهيم فوزى "دفع جلة".

وفى المسابقة الثقافية حصل على المراكز الأولى كل من الطالبة أسماء العربى محمود وسلفيا إيهاب حسنى وشيماء حمدى عبد العليم.

كما تنافس فى المسابقات 50 طالبا وطالبة وحصل الفائزون بالمركز الأول على شهادات تقدير وجائزة مالية قيمتها 100 جنيه، بينما حصل الفائزون بالمركز الثانى على شهادة تقدير وجائزة مالية قيمتها 75 جنيها بينما حصل الفائزون بالمركز الثالث على شهادة تقدير وجائزة مالية قيمتها 50 جنيها.

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