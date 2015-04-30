جامعة القناة تكرم فريق الموسيقى الفائز بمسابقة "إبداع 3"

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس فريق موسيقى الجامعة، والذى حصل مؤخرا على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وعلى العديد من الجوائز المتقدمة فى مسابقة وزارة الشباب إبداع 3 الشارقة، والتى أقيم حفل الختام الأسبوع الماضى على مسرح جامعة القاهرة بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب ورؤساء من الجامعات المصرية.

وأهدى الطلاب الفائزون درع المسابقة للدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة تقديرا منهم لرعايته ودعمه الكبير لهم.

وأكد رئيس الجامعة دعمه الكامل لكل ألوان الثقافة والفنون لطلاب الجامعة، معربًا عن سعادته بالمستوى الفنى الكبير الذى وصل إليه فريق الموسيقى بالجامعة، موجهًا الشكر والتقدير لقطاع رعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفاتن السيد مدير عام رعاية الشباب ومديرى الإدارات المختلفة لما بذلوه من جهد مع الشباب حتى وصلوا لهذا المستوى الرفيع.

كما استقبل الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الفريق الفائز وحثهم على بذل الجهد من أجل رفعة الجامعة، مؤكدًا دورهم القادم فى نجاح أسبوع شباب الجامعات العشر الذى تستضيفه الجامعة سبتمبر القادم.

من جانبها أعربت فاتن السيد مدير عام رعاية الشباب عن سعادتها لتقدير الجامعة وقياداتها لرعاية وتكريم الطلاب المتميزين فى شتى المجالات، خاصة الفنون والموسيقى.

وأكدت سعادة الطلاب المكرمين بهذا التكريم الكبير، حيث تم منحهم شهادات تقدير إضافة إلى الجائزة المالية التى حصلوا عليها من لجنة المسابقة وقدرها 2.5 ألف جنيه.

وقالت: إنه تم تكريم أحسن ممثل بالمسابقة الطالب محمود مدحت سعيد، وأحسن عازف نبيل رضوان، وأحسن إخراج مسرحى أحمد كمال، وفريق الموسيقى بقيادة الفنان أحمد عبد الوهاب ومدير النشاط الفنى منى حسن.