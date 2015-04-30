عمال المصرية الهندية للبولى استر بالسويس:فرض رسوم إغراق هى الحل لإنقاذنا

أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية الهندية للبولى استر بمحافظة السويس اليوم، بيانا تطالب فيه منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بالموافقة على طلبات إدارة شركتهم بشأن رسوم الحماية من الإغراق من أجل إنقاذ شركتهم والمنتجات المصنعة والسوق المحلى المصرى.

وصرح حمادة العجوز الأمين العام المساعد لنقابة العاملين، بأن العاملين بالشركة تناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالموافقة على الطلب المقدم من إدارة الشركة للإغراق لتوفير المنتج فى السوق المحلى وذلك حفاظا على بقاء واستمرار الاستثمار وحماية بقاء العاملين واستقرارهم فى العمل.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سياسة الإغراق هو أمر ينتهج فى عدد من دول العالم من أجل حماية الصادرات والواردات والمنتج المحلى، موضحا أنه تم عرض الموضوع على اللواء العربى السروى محافظ السويس وهو مرحب بالفكرة، وتم تقديم طلب لوزارة الصناعة بشأن هذا الموضوع رقمه ٥/٦٥٠ مطالبين بسرعة الإجراءات لنجاح الاستثمار واستمراره.

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مستند مرفق جانب من البيان