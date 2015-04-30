أخبار عاجلة

الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عمال المصرية الهندية للبولى استر بالسويس:فرض رسوم إغراق هى الحل لإنقاذنا

Google+ Print
عمال المصرية الهندية للبولى استر بالسويس:فرض رسوم إغراق هى الحل لإنقاذنا عمال المصرية الهندية للبولى استر بالسويس:فرض رسوم إغراق هى الحل لإنقاذنا
أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية الهندية للبولى استر بمحافظة السويس اليوم، بيانا تطالب فيه منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بالموافقة على طلبات إدارة شركتهم بشأن رسوم الحماية من الإغراق من أجل إنقاذ شركتهم والمنتجات المصنعة والسوق المحلى المصرى.

وصرح حمادة العجوز الأمين العام المساعد لنقابة العاملين، بأن العاملين بالشركة تناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالموافقة على الطلب المقدم من إدارة الشركة للإغراق لتوفير المنتج فى السوق المحلى وذلك حفاظا على بقاء واستمرار الاستثمار وحماية بقاء العاملين واستقرارهم فى العمل.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سياسة الإغراق هو أمر ينتهج فى عدد من دول العالم من أجل حماية الصادرات والواردات والمنتج المحلى، موضحا أنه تم عرض الموضوع على اللواء العربى السروى محافظ السويس وهو مرحب بالفكرة، وتم تقديم طلب لوزارة الصناعة بشأن هذا الموضوع رقمه ٥/٦٥٠ مطالبين بسرعة الإجراءات لنجاح الاستثمار واستمراره.
>
>

مستند مرفق جانب من البيان


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365