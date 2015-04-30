ضبط 42 مخالفة إلقاء مخالفات صرف صحى بمياه بحر مويس بالشرقية

تواصل محافظة الشرقية حملاتهما المكبرة لمنع إلقاء مخالفات الصرف الصحى فى المياه العذبة، بتوجيهات من الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، والتى أسفرت آخرهم عن ضبط 42 مخالفة .

وتمكنت الوحدات المحلية فى منيا القمح ومركز الزقازيق بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بالمحافظة، من ضبط عدد 10 جرارات كسح خلال إلقائهم المخلفات ببحر مويس، وتم التحفظ عليهم، وكذلك 15 آخرين لإلقاء المخلفات الآدمية بالترع والأراضى الزراعية، كما تمت إزالة عدد ١٨ ماسورة صرف صحى تصرف فى مياه الرى بقرية المعالى التابعة مركز منيا القمح .

كان الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، أصدر تعليمات مشددة بمنع سيارات الكسح من إلقاء مخالفات الصرف فى مياه الرى، وشن حملات مكبرة لوقف تلك الظاهرة .