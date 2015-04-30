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مجهولون يسرقون خزينة الشهر العقارى بالغردقة

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مجهولون يسرقون خزينة الشهر العقارى بالغردقة مجهولون يسرقون خزينة الشهر العقارى بالغردقة
سرق مجهولون فجر اليوم الخميس، مبالغ مالية لا تتخطى 20 ألف جنيه، حسبما قال مصدر من الشهر العقارى بالشيخ شحات عن طريق كسر الخزنة .

تلقت مباحث البحر الأحمر بلاغاً صباح اليوم، من مسئول خزنة مكتب الشهر العقارى بمنطقة الشيخ شحات بكسر خزنة المكتب وسرقة مبالغ مالية منها، لا تتخطى 20 ألف جنيه.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، لمعاينة الخزينة، التى تبين أنها سرقت عن طريق الكسر، وتم إخطار اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، الذى أمر بإعداد فريق بحث لضبط السارقين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار البحث عن السارقين .

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مصر 365