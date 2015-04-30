مباحث الأحكام تنفذ 26 ألف حكم قضائى بينها 35 هاربا من المؤبد خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح الهامة للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 26733 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الحملات ضبط 312 حكم جناية من بينها (35) متهما هاربا من حكم بالسجن المؤبد و12631 حكم حبس جزئى و2370 حكم حبس مستأنف، و8256 حكم غرامة و3164 حكم مخالفة.

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