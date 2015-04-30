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ضبط 1136مخالفة مرورية و13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة

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ضبط 1136مخالفة مرورية و13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة ضبط 1136مخالفة مرورية و13 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة
قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، عن ضبط 13 بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، كما تم ضبط 99 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، بينهم متهمان من قيادات عناصر الإخوان الإرهابية، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1135 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

شارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة والعميد هشام والى مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل مباحث المرور.

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مصر 365