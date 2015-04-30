ضبط 62 هاربا من الجنايات و9 قطع سلاح وتحرير 1000 مخالفة مرورية بالجيزة

ضبطت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة (9) قطع سلاح نارى (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش)، و(56) طلقة نارية مختلفة الأعيرة و(34) قضية مخدرات بمضبوطات و(19) قطعة سلاح أبيض .

كما تم ضبط (62) محكوما عليهم فى أحكام الجنايات و(847) محكوما عليهم فى أحكام الحبس، و(555) محكوما عليه فى غرامات، و(490) محكوما عليه فى مخالفات، وتحرير (10707) مخالفات مرورية متنوعة، فى إطار الحملات الأمنية التى شنتها مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق نصر مدير الأمن التى استهدفت ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى الجرائم وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين.