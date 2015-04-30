النيابة تأمر بتشريح جثمان طفل انفجر فيه جسم غريب أثناء لهوه بالشرقية

قررت نيابة ديرب نجم بالشرقية، اليوم الخميس، برئاسة إبراهيم سرى مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، انتداب الطب الشرعى لمعاينة جثمان الطفل "إسلام.ل.ع" 5 سنوات والذى لقى مصرعه إثر انفجار جسم غريب فيه، تمزق جسد الطفل وتطاير زراعه وأجزاء من بطنه، وتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وقررت النيابة انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الانفجار، وتحريات المباحث حول الواقعة.

كان تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عاطف مهران، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بلاغا من الأهالى بسماع دوى انفجار مدوى بناحية كفر الباشا مركز ديرب نجم.

وتبين من التحريات الأولية التى باشرها الرائد عصام عتيق رئيس مباحث مركز شرطة ديرب نجم، أثناء قيام الطفل "إسلام .ل .ع " 5 سنوات، باللهو أسفل شجرة أمام منزله كان انفجرت فيه مادة مثل البارود أودت بحياته فى الحال .

وبسؤال أسرته أفاد والده "أن الطفل كان يلعب أمام المنزل وبيده حجر بيدق بيه وسرعان ما وقع دوى انفجار وتوفى الطفل فى الحال".

وأفاد جيران أسرة الطفل أن الشىء الذى كان يلعب به الطفل أشبه بالجسم الغريب، ولكن لم يسفر عن حدوث أى تلفيات بالمكان، ولكن الطفل هو الذى تأثر بإصابات بالغة من شدة الانفجار، ولقربه منه ولكن لم يعثر على أى آثار للانفجار.