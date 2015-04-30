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“صوامع الأقصر” تتسلم 13 ألف و561 طن قمح من المزارعين

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“صوامع الأقصر” تتسلم 13 ألف و561 طن قمح من المزارعين “صوامع الأقصر” تتسلم 13 ألف و561 طن قمح من المزارعين

 

أعلن مكرم عبده قديس مدير عام الإرشاد الزراعي بمحافظة الأقصر عن توريد 13 ألف و561 طن و158 كيلو جرام قمح حتي مساء  أمس الأربعاء من المزارعين للصوامع والشون والمطاحن بالمحافظة.

وأضاف قديس، ان إجمالي مساحة الأراضي الزراعية التي تم حصد محصول القمح بها حتي الآن 26 ألف و700 فدان.

وتابع مدير عام الإرشاد الزراعي بالمحافظة تم تشكيل لجان من مندوبى والزراعة بمختلف مراكز المحافظة لفحص الأقماح الواردة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من الرطوبة والحصى لتخزينها بشكل سليم، مشيرًا إلي أن مديرية الزراعة لم تتلقَّ أية شكاوى من المواطنين عن وجود مشاكل في التوريد والاستلام في الشون والصوامع.

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