​بالصور… اختتام مهرجان “مكفوفين وفرسان إرادة ” الرياضي بجامعة أسيوط

اختتمت أمس الأربعاء، فعاليات المهرجان الرياضي للطلبة والطالبات من ذوى الاحتياجات الخاصة ” مكفوفين وفرسان إرادة ” بجامعة أسيوط والتي استمرت لمدة يومين بالصالة المغطاة بجامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة والدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.

وتنافس الطلاب والطالبات في خمس مسابقات هي كرة الجرس بمشاركة 5 فرق 20 طالب للمكفوفين و6 طلبة و3 طالبات في رفع الأثقال للمعوقين و3 طلاب و3 طالبات في تنس الطاولة للمعوقين و18 طالبة في المسابقة الثقافية للطالبات مكفوفين والعاب قوى طلبة وطالبات مكفوفين .

وحصل على المراكز الأولى، الطالب أحمد عبد الفتاح محمد بالمركز الأول في مسابقة ” رفع الأثقال ” و محمد حسني محمود ” تنس الطاولة ” و محمد أحمد محمد الكاملي و حسام محمد سيد كرة و حسني حمدان حمدي محمود حنفي محمود في ” كرة الجرس ” و علي خليفة علي ” رمي الرمح ” و إبراهيم خليفة مرسي العاب ” دفع الجلة “و ” عواطف صدقي طه ” رفع أثقال ” وتهاني عزمي بطرس ” تنس الطاولة ” ورانيا زين العابدين عبده ” رمي رمح ” و منى إبراهيم فوزي ” دفع جله “.

وفي المسابقة الثقافية، حصل على المراكز الأولى كلا من الطالبة أسماء العربي محمود و سلفيا إيهاب حسني و شيماء حمدي عبد العليم.

وتنافس في المسابقات 50 طالب وطالبة، وحصل الفائزون بالمركز الأول على شهادات تقدير وجائزة مالية قيمتها 100 جنيها، بينما حصل الفائزون بالمركز الثاني على شهادة تقدير وجائزة مالية قيمتها 75 جنيها، وحصل الفائزون بالمركز الثالث على شهادة تقدير وجائزة مالية قيمتها 50 جنيها.