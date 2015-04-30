وزير البترول: بدء ضخ الغاز القبرصى لمصر بعد انتهاء الدراسات الفنية

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مباحثاته مع المسئولين فى قبرص تركزت على المشروع المشترك لتنمية حقل الغاز فى قبرص، على أن يتم ضخ الغاز لمصر باستخدام التسهيلات الموجودة فى الشبكة القومية لدينا.

وأضاف وزير البترول فى تصريحات صحفية على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإسبانيا، أن الدراسات الفنية والاقتصادية لهذا المشروع ستنتهى بعد منتصف العام الجارى للبدء فى ضخ الغاز.

وحول مشكلة شركة فينوسا الإسبانية، قال وزير البترول إن المشكلة مازالت قائمة وأنه جار العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

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