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مصرع طفل انفجر فيه جسم غريب أثناء لهوه أمام منزله بديرب نجم بالشرقية

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مصرع طفل انفجر فيه جسم غريب أثناء لهوه أمام منزله بديرب نجم بالشرقية مصرع طفل انفجر فيه جسم غريب أثناء لهوه أمام منزله بديرب نجم بالشرقية
لقى طفل عمره 5 سنوات مصرعه اليوم، إثر انفجار جسم غريب به أثناء لعبه أسفل شجرة أمام منزله بقرية تابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

تم إخطار نيابة ديرب نجم للتحقيق برئاسة إبراهيم سرى مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عاطف مهران، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بلاغا من الأهالى بسماع دوى انفجار مدوى بناحية كفر الباشا مركز ديرب نجم.

وتبين من التحريات الأولية التى باشرها الرائد عصام عتيق رئيس مباحث مركز شرطة ديرب نجم، وبرئاسة المقدم أسامة ربيع مفتش مباحث المركز، والعميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية، أثناء قيام الطفل "إسلام ل ع" 5 سنوات باللهو أسفل شجرة أمام منزله انفجرت فيه مادة مثل البارود أودت بحياته فى الحال.

وبسؤال أسرته أفاد والده بأن الطفل كان يلعب أمام المنزل وبيده قطعة حجر يطرق بها وسرعان ما وقع دوى انفجار وتوفى الطفل فى الحال.

وأفاد جيران أسرة الطفل، بأن الشىء الذى كان يلعب به الطفل أشبه بالجسم الغريب، لم يسفر عن حدوث أى تلفيات بالمكان، ولكن الطفل هو الذى تأثر بإصابات بالغة من شدة الانفجار لقربه منه، ولكن لم يعثر على أى آثار للانفجار .
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