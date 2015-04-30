التنمية المحلية: انتهاء إعادة ترسيم الحيّز العمرانى لـ60% من القرى

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من الحيز العمرانى لـ60% من القرى بتكلفة حوالى 100 مليون جنيه، لافتاً إلى أهمية الحيز العمرانى فى وقف التعديات على الأراضى الزراعية.

وأشار فى بيان لوزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، إلى اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد، مؤكداً أنه مع تحقيق الانضباط ستتحسن الأمور كثيراً فى جميع المحافظات وقال إنه تم توجيه 593 مليون جنيه لترفيق المناطق الصناعية بالصعيد.

ومن جهة أخرى، أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تواجه العديد من التحديات لتحقيق التنمية الشاملة بها منها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التفاوتات الإقيليمة بين الأقاليم الاقتصادية وداخل المحافظة الواحدة إضافة إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، مؤكداً ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومحددة للتنمية الاقتصادية المحلية وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلى.

وأضاف عادل لبيب أن الوزارة تبدأ العديد من الجهود لمواجهة هذه التحديات من بينها البدء بإطلاق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتشغيل الشباب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإعداد استراتيجية جديدة للتنمية الريفية تعتمد على الحلول غير التقليدية وتطبيق عدة برامج لتنمية القرى منها البرنامج القومى للاستهداف الجغرافى وبرنامج القرى النموذجية.

وأشار لبيب إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعداد خرائط للتنمية الاقتصادية للمحافظات والمخططات الإقليمية للتنمية الاقتصادية وتطوير نظم الإدارة المحلية والتوسع فى تطبيق اللامركزية وتحسين المرافق والخدمات.