مفيش حد بعيد عن الإصابة بالسكر.. اعرف إزاى تطمن على نفسك

يعانى أغلب المصريين من ارتفاع نسب السكر فى الدم، لأسباب كثيرة أهمها قلة الاهتمام بالنظام الرياضى وعدم اعتماده فى البرنامج اليومى، كما أن العادات الغذائية غير الصحية والتى يعتمد عليها الطعام المصرى بشكل خاص، جعلت من ارتفاع نسب السكر فى الدم أمر شائع ومتكرر الحدوث.

الدكتورة نيفين رضا أخصائية الباطنة تنصح بضرورة الاهتمام بمراجعة نسب السكر فى الدم كل فترة، فالبعض يخطئ بإهماله هذا الإجراء الدورى الروتينى، والذى يزيد من نسب الوقاية من الإصابة بسكر الدم، كما يساعد على ضبط معدلاته فى حال الإصابة به.

>وتابعت نيفين ناصحة بضرورة الاهتمام بالتحليل الدورى لسكر الدم كل ثلاثة أشهر، لأن سكر الدم فى اضطراب دائم ما دام الشخص لا يهتم بنظامه الرياضى والغذائى والحياتى بشكل عام، ويعتقد البعض خطأ أن عدم وجود تاريخ وراثى بعائلته للإصابة بالسكر، أو عدم شعوره بأعراضه كجفاف الحلق وكثرة التبول، وأنه فى وقاية تامة من الإصابة به، بل إن كل إنسان عرضة للإصابة بالسكر، سواء بسبب التعرض لضغط نفسى أو بسبب الحمل، أو لأسباب متعلقة بالنظام الغذائى وكم السكريات التى يتناولها يوميا.