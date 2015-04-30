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بالصور.. وفد من جامعة بكين للثقافة في زيارة لجامعة قناة السويس

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بالصور.. وفد من جامعة بكين للثقافة في زيارة لجامعة قناة السويس بالصور.. وفد من جامعة بكين للثقافة في زيارة لجامعة قناة السويس

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس رئيس جامعة بكين للغات والثقافة، حيث بحثا سبل التعاون وتفعيل الاتفاقية المبرمة بين الجامعتين لإنشاء المعهد المصرى الصينى لجامعة قناة السويس ببكين.

وقال الدكتور ممدوح غراب، إن هناك تعاون مشترك بين الجامعتين في دعم وتشجيع التعليم والبحث العلمي والأنشطة وتطوير مشاريع التعليم والبحوث والتدريب على اللغة العربية لبرامج البكالوريوس.

وأكد أن الجامعة تسعى الى تفعيل التعاون العلمى مع الجانب الصينى الذى يعد من أكبر الاقتصاديات فى العالم مشيرا الى ان فى المرحلة القادمة بها العديد من المشروعات العملاقة ذات الطابع الدولى منها مشروع قناة السويس الجديدة وتنمية المحور وهى تحتاج الى الانفتاح على العالم وثقافاته وهو ما تسعى الجامعة له من خلال معهد للغة والعلوم مع الجانب الصينى.

حضر اللقاء الدكتور أسامة السيد، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والدكتور محمد الزيات مدير معهد كونفوشيوس بالجامعة.

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