بالفيديو - تشيلسي يضع يدا على لقب الدوري بفوز صعب على ليستر

اقترب تشيلسي من حسم لقب الدوري الإنجليزي رسميا لصالحه بعد أن هزم مضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات تشيلسي على بعد 3 نقاط فقط من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي رسميا لصالحه حيث يحتاج للفوز في مباراة واحدة من الـ4 المتبقيين.

وحول تشيلسي تأخره بهدف مع نهاية الشوط الأول لفوز في الشوط الثاني ليستعيد انتصاراته مجددا بعد التعادل في الجولة الماضية أمام أرسنال.

وتقدم ألبرايتون لفريق ليستر في الدقيقة 45 بعد أن حول عرضية من الناحية اليسرى بعد أن تعثر أزبلكويتا داخل منطقة الجزاء ليسددها في مرمى بيتر تشك.

في الشوط الثاني تمكن دروجبا من تعديل النتيجة بعد أن حول عرضية إيفانوفيتش بيمناه داخل شباك ليستر سيتي.

وأضاف جون تيري الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 79 ليصبح أكثر مدافع يسجل في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأكد البرازيلي راميريس تفوق تشيلسي بعد أن سجل الهدف الثالث في الدقيقة 83 بتسديدة قوية بيسراه من على حدود منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 80 نقطة منفردا بالصدارة بفارق 13 عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي وأرسنال فيما تجمد رصيد ليستر عند 31 نقطة.

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