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الزراعة بسوهاج: حصاد 80413 فدانا من محصول القمح

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الزراعة بسوهاج: حصاد 80413 فدانا من محصول القمح الزراعة بسوهاج: حصاد 80413 فدانا من محصول القمح
أكد المهندس السيد عطية يونس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أنه تم توريد 10400 طن قمح لكل من شركة مطاحن العليا بسوهاج، وبنك التنمية والائتمان الزراعى منذ بداية موسم الحصاد.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المساحة التى تم حصادها 80413 فدانا حتى الآن، كما أن المديرية تقوم بجميع الخدمات الزراعية من تقاوى محسنة وأصناف عالية الجودة، وذلك لرفع الإنتاجية لمحصول القمح، كما تقوم إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بعمل الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بكيفية النهوض بالمحصول.

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مصر 365

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