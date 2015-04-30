أخبار عاجلة

الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المقاومة اليمنية تسيطر على مناطق كبيرة من مطار عدن وتستعد لتحريره

Google+ Print
المقاومة اليمنية تسيطر على مناطق كبيرة من مطار عدن وتستعد لتحريره المقاومة اليمنية تسيطر على مناطق كبيرة من مطار عدن وتستعد لتحريره
سيطرت المقاومة الشعبية اليمنية الجنوبية على مناطق كبيرة من مطار عدن بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر الحوثيين المدعومين بقوات موالية للرئيس اليمنى السابق كما تمكنت من طردهم من مدينة خور مكسر التى استطاعوا دخولها أمس الاول .

وقامت طائرات دول التحالف العربى فجر اليوم بقصف تجمعات الحوثيين فى أحياء المنصورة والشيخ عثمان ومعسكر بدر وسمعت دوى انفجارات فى الاماكن التى استهدفها القصف، وكانت الطائرات قد قصفت مساء أمس مواقع الحوثيين فى خور مكسر والاحياء الجنوبية من عدن لوقف قصفهم للمبانى التى يحتمى بها المواطنون وعمليات القنص التى يقوم بها القناصة الحوثيون والتى راح ضحيتها العشرات من المواطنين ومساعدة المقاومة فى التقدم لتحرير مواقع من الحوثيين .

ووجهت المقاومة الجنوبية نداء لكل أبناء عدن بالمشاركة فى المعركة التى تدور الآن على جبهة المطار لانها المعركة الفاصلة للقضاء على تواجد الحوثيين فى مطار عدن، وأكدت أنها حررت مبنى الشئون البحرية ومبنى الكهرباء من الحوثيين الذين فروا الى صوامع الغلال للاحتماء بها كما أسروا العشرات من الحوثيين والحرس الجمهورى الذين يقاتلون بجانبهم، وأوضحت أنه يتم الاعداد الآن لتطهير ميناء عدن والصوامع من الحوثيين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365