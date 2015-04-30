المقاومة اليمنية تسيطر على مناطق كبيرة من مطار عدن وتستعد لتحريره

سيطرت المقاومة الشعبية اليمنية الجنوبية على مناطق كبيرة من مطار عدن بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر الحوثيين المدعومين بقوات موالية للرئيس اليمنى السابق كما تمكنت من طردهم من مدينة خور مكسر التى استطاعوا دخولها أمس الاول .

وقامت طائرات دول التحالف العربى فجر اليوم بقصف تجمعات الحوثيين فى أحياء المنصورة والشيخ عثمان ومعسكر بدر وسمعت دوى انفجارات فى الاماكن التى استهدفها القصف، وكانت الطائرات قد قصفت مساء أمس مواقع الحوثيين فى خور مكسر والاحياء الجنوبية من عدن لوقف قصفهم للمبانى التى يحتمى بها المواطنون وعمليات القنص التى يقوم بها القناصة الحوثيون والتى راح ضحيتها العشرات من المواطنين ومساعدة المقاومة فى التقدم لتحرير مواقع من الحوثيين .

ووجهت المقاومة الجنوبية نداء لكل أبناء عدن بالمشاركة فى المعركة التى تدور الآن على جبهة المطار لانها المعركة الفاصلة للقضاء على تواجد الحوثيين فى مطار عدن، وأكدت أنها حررت مبنى الشئون البحرية ومبنى الكهرباء من الحوثيين الذين فروا الى صوامع الغلال للاحتماء بها كما أسروا العشرات من الحوثيين والحرس الجمهورى الذين يقاتلون بجانبهم، وأوضحت أنه يتم الاعداد الآن لتطهير ميناء عدن والصوامع من الحوثيين .