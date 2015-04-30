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إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة وتعزز قواتها على حدود سوريا

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إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة وتعزز قواتها على حدود سوريا إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة وتعزز قواتها على حدود سوريا
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الخميس أن قوات الجيش فى الضفة الغربية اعتقلت الليلة الماضية ثمانية فلسطينيين ، وأوضحت أنه يشتبه فى ثلاثة منهم "بالضلوع فى أعمال عنف استهدفت مدنيين إسرائيليين وأفراد من قوات الأمن".

وأحيل المعتقلون إلى أجهزة الأمن للتحقيق معهم ، ولم تشر الإذاعة إلى ما إذا كان للمعتقلين أية انتماءات تنظيمية ، وتشن قوات إسرائيلية حملات مداهمات بصورة شبه يومية فى أنحاء الضفة الغربية والقدس بحثا عن فلسطينيين تصفهم بـ"المطلوبين".

من ناحية أخرى نقلت تقارير إسرائيلية عن مصادر أجنبية أن الجيش الإسرائيلى بدأ تعزيز قواته على امتداد المناطق المتاخمة للحدود السورية فى الجولان ، وأضافت صحيفة "معاريف" أنه تم نشر دبابات وناقلات جنود مدرعة.

إلا أن الإذاعة الإسرائيلية ذكرت أن الناطق باسم الجيش رفض التعقيب على هذا التقرير ، فى حين أكد ضباط كبار أن إسرائيل تتابع عن كثب مجريات الأحداث فى سورية وأنها لا تنوى التدخل فى القتال بين القوات النظامية السورية والمسلحين.
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