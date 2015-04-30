لماذ تجاهلت الصحافة هبة طوجي في مؤتمر مهرجانات بيبلوس؟

أعلنت لجنة مهرجانات "بيبلوس الدولية" عن برنامجها لصيف العام 2015، من خلال مؤتمر صحافي عقدته في فندق "بيبلوس سور مار" في حبيل، بحضور وزير السياحة ميشال فرعون، ووزير الثقافة روني عريجي، ورئيس بلدية جبيل زياد حواط، وممثل مصرف "IBL" الداعم الأول للمهرجانات حبيب لحود، وقائممقام جبيل السيدة نجوى فرح، ورئيس أنطش جبيل الأب جان بول حاج، ورئيسة لجنة المهرجانات لطيفة اللقيس، وأسامة الرحباني والفنانة اللبنانية هبة طوجي، بالإضافة إلى أهل الصحافة الإعلام.

وخلال المؤتمر ألقيت كلمات الترحيب والشكر، وتم التعريف ببرنامج المهرجان ومواعيد الحفلات، حيث عرض نبذة عن كل فنان مشارك في المهرجان من خلال شريط فيديو قصير.

وتبدأ فعاليات مهرجانات جبيل من 13 تموز وتنتهي في 18 أب، إذ تضم فنانين عالميين أبرزهم الفنانة العالمية ميراي ماتيو التي زارت لبنان منذ 41 عاماً، إلى جانب مشاركة عربية بوجود هبة طوجي والسوبرانو سمر سلامة.

ويأتي برنامج المؤتمر على الشكل التالي:

13 تموز: الفنان العالمي جون لاجند ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬تسع‭ ‬جوائز‭ ‬غرامي.

14 تموز: فرقة "The Script" ‭‬التي‭ ‬تشعل‭ ‬الملاعب‭ ‬الإيرلندية‭ ‬بحفلاتها ومن أهم أغانيها " Superheroes"‬و"No Good in Goodbye".

22 تموز: لاعب ‬الغيتار‭ ‬المميز‭ ‬الإلماني‭ ‬مايكل‭ ‬شانكر‭ ‬وفرقة‭ ‬الهارد‭ ‬روك‭.

26 تموز: الفنانان رودريغو‭ ‬وغابرييلا ‬الموهوبان‭ ‬بعزف‭ ‬موسيقى‭ ‬الروك‭ ‬الهادئ‭ ‬أو‭ ‬الروك‭ ‬الاكوستيك‭ ‬Acoustic.

28 تموز: المغني‭ ‬وكاتب‭ ‬الأغاني‭ ‬الأميركي‭ ‬غريغوري‭ ‬بورتر‭ ‬صاحب‭ ‬الصوت‭ ‬الباريتون، تسانده‭ ‬فرقته‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أفراد.‭

30 تموز: ‬الفنانة العالمية ميراي‭ ‬ماتيو التي تعود إلى زيارة لبنان بعد غياب دام 41 عاماً.

7 آب: الفنانة اللبنانية هبة طوجي‭ ‬التي‭ ‬تغني‭ ‬الأغاني‭ ‬الشرقية‭ ‬والغربية‭ ‬بصوتها‭ ‬السوبرانو‭ ‬المتنوع‭ ،‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬أوكتاف‭ ‬وبغنائها‭ ‬بالعربية‭ ‬والإنكليزية‭ ‬والفرنسية‭ ‬ولغات‭ ‬أخرى‭.

12-13 آب: السوبرانو‭ ‬سمر‭ ‬سلامة.

18 آب: فرقة ‬آلت ‭-‬ دجاي‭ ‬الإنكليزية‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أعضاء‭ ‬والتي‭ ‬تعزف‭ ‬موسيقى‭ ‬الروك‭ ‬البديل‭.

وخلال المؤتمر تحدث أسامة الرحباني عن علاقته القوية بمهرجانات جبيل وأنه المهرجان الأعز على قلبه كونه من مؤسسي الفترة الحديثة له، مسترجعاً الأعمال الضخمة التي أقامها في جبيل مثل "جبران والنبي" و"زنوبيا"، "وعودة الفنيق" التي كانت محطة الانطلاقة للفنانة هبة طوجي، "وصيف 840"، "ودونكيشوت"، وغيرها، أما هذا العام فستحي هبة ليل 7 آب من المهرجان في حفل غنائي ضخم، معلناً أن الحفل سيضم موسيقيين مهمين مشيراً إلى أنه من الاحتمال مواجهة صعوبات تقنية بسبب إقامة الحفل في الهواء الطلق.

وقال الرحباني إن الحفل يتضمن الكثير من الأفكار الجديدة، ولن يكون هناك أية حدود في الغناء والموسيقى والصوت، وكشف أن الحفل سيتخلله الغناء باللونين الشرقي والغربي إذ ستغني هبة لأهم الفنانات العالميات مثل داليدا وويتني هويستن، بالإضافة إلى المزج بين الموسيقى الشرقية والغربية، مؤكداً أن الحفل سيتضمن العديد من المفاجآت.

وتطرق أسامة للحديث عن مشاركة هبة في برنامج "ذا فويس" إذ بدايةً شكر الصحافة على اهتمامها بالموضوع، وقال إنه تعددت الآراء حوله، بين مؤيد ومعارض لمشاركتها، موضحاً أن مشاركتها في البرنامج كان بقرار مشترك بينه وبين هبة، مؤكداً أنه تم دراسة هذه الخطوة جيداً بكل تفاصيلها قبل الشروع بها، لافتاً إلى أنه يحترم آراء الجميع لكن ثمة أفكار يريد تنفيذها، معتبراً أن كل شخص يريد أن يتطور في فنه لا يستطيع أن يستمع إلى كل الآراء.

وأكد الرحباني أنه قبل مشاركة هبة في "ذا فويس" حصل على معلومات عن الأشخاص المشاركين في البرنامج منذ نشرين الثاني، ولجأ إلى أعلى مسؤولين أمنيين في الدولة، وتم النتسيق معهم ومع سفرائها خارج لبنان في كل الأمور التي يمكن أن

تواجهها هبة خلال مشاركتها، مؤكداً أن السفارة كانت تواكب كل ما كانت تقوم به الفنانة، مشيراً إلى أن الدولة كانت على علم بأن هبة ستلتقي بمشاركين من الجنسية الإسرائيلية، وأنه تم اتباع القوانين المنصوص عليها في لبنان بشأن هذا الأمر.

وأوضح الرحباني أن مشاركة هبة في مهرجانات جبيل ليس لها علاقة بالجولة التي سيقوم بها مشتركو "ذا فويس"، وأن الحفل مخصص لجبيل وسيتخلله تنوع كبير في الموسيقى.

هبة بدورها شكرت الجميع على الترحيب، وأعربت عن فخرها بكل من قال لها أنها مثلت لبنان وتمنت أن تكون على قدر هذه المسؤولية.

وكان لافتاً أنه عندما انتهى المؤتمر الصحافي، انتظر أسامة الرحباني وهبة طوجي تلقي الأسئلة من الصحافيين، إلا أنه لم يطرح أحداً منهم عليهما أي سؤال، رغم ان لجنة المهرجانات كان تعول على وجودها في المؤتمر لما أثارته من ضجة في برنامج "ذا فويس".

هبة ترفض التعليق

وفي حوار أجرته "سيدتي نت" مع هبة طوجي، سألناها إن كانت قد شعرت بخوف من المشاركة في برنامج فرنسي كونها عربية، ومن المعروف أن العرب لا يصلون إلى النهائيات في البرامج الغربية، فأوضحت أنها لم تفكر في هذا الأمر نهائياً بل رغبت بالمشاركة وخوض تجرية جديدة.

وعمّا إذا كانت جذور ميكا اللبنانية قد ساهمت في مساعدتها للوصول إلى مرحلة متقدمة من البرنامج، نفت هبة هذا الأمر، وأكدت أن ميكا قاسٍ وصارم في خياراته ولا يتأثر بهذا الأمر.

وأوضحت هبة أن "ذا فويس" أضاف لها الكثير وفتح لها فرصا جديدة ستعلن عنها لاحقاً، كما أعربت عن سعادتها بأنها أجرت مقابلات مع أهم المجلات الفرنسية من خلال البرنامج، وأضافت أن البرنامج جعلها تصبح معروفة أوروبياً.

وعلى الرغم من التوضيح الذي قدمه أسامة الرحباني أن هبة تصرفت حسب القانون اللبناني مع المشتركة الإسرائيلية، سألنا هبة كيف تستطيع هي كلبنانية التقاط الصور مع مشتركة إسرائيلية حتى لو سمح القانون بذلك، وعن خوفها من خسارة معجبين لها من خلال هذا التصرف، رفضت هبة الإجابة عن هذا الأمر، واكتفت بالقول إن أسامة سبق ووضح هذا الأمر.

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