سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها الوحيد

احتفلت الفنانة المغربية سميرة سعيد، المقيمة في مصر مؤخراً بعيد ميلاد ابنها الوحيد "شادي".

وعبرت سميرة عن سعادتها بوجود ابنها في حياتها، مؤكدة أنه الرجل الوحيد في الدنيا الذي يستطيع إسعادها، متمنية له حياة طويلة بالصحة والعافية.

وعلى حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تمنى معجبوها لوحيدها شادي عيداً سعيداً وعاماً مليئاً بالنجاحات.

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