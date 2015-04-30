يمنيون: «عاصفة الحزم» خير على اليمن

تعتبر عملية إعادة الأمل في اليمن والمنطلقة مع بداية شهر رجب الحالي مرحلة جديدة ومثمرة في حياة اليمن واليمنيين وامتدادا لدعم ونصرة دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في عاصفة الحزم والتي تحقق اهدافها المرسومة. وأكد يمنيون على أن إعادة الأمل لهم بحياة كريمة ورفاهية مستديمة على أرض اليمن الطيبة قد بدأت بإعلان انطلاق العاصفة فقالوا إن حزم الملك سلمان بن عبدالعزيزمن أجل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن هو أولى وأهم خطوة في عملية إعادة الأمل، وشكروا خادم الحرمين الشريفين الملك الحازم سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - الذي اعلنها نصرة لمظلوم وإغاثة لمكروب وردا للعدوان الحوثي المتربص بدينهم وأمنهم واستقرار بلدهم.

جيهان الخولاني: «إعادة الأمل» يُطلق الخيال إلى وطن هادئ يعمه الحب والوئام

د. عبدالله محمد: بعد القضاء على الحوثي نحن قادرون على بناء بلدنا

بداية قال عميد الجاليات اليمنية بالمملكة رئيس الجالية بمنطقة عسير الشيخ ناصر العزيزي بأن العاصفة وما تلاها من إطلاق عملية إعادة الأمل كانت الحل الذي طالما تمناه اليمنيون.

ووصف العزيزي عاصفة الحزم بأنها عاصفة خير على اليمن أحقت الحق وردت الظلم عن الشعب اليمني وخلصته من الوصاية الايرانية وبتحقيقها لأهدافها أسهمت في ارساء قواعد الأمن والأمان والاستقرار لليمن ودول مجلس التعاون والمنطقة العربية كافة وضمنت عدم انتشار رقعة الفوضى في اليمن واضاف نحن سعداء غاية السعادة بما حققه حزم الملك سلمان.. وقال هذا ليس بمستغرب على مملكة الانسانية فهي منذ تأسيسها وهي تقدم دوراً إيجابياً وملحوظاً ومعروفاً لأشقائها اليمنيين وشكر العزيزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعا الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها وأمانها وأن يتم لليمن نعمة الاستقرار والرخاء تحت ظل القيادة الشرعية.

وعبرت اليمنية المقيمة بالمملكة جيهان أحمد الخولاني عن نظرتها التفاؤلية ليمن جميل يعمه الأمن والاستقرار والرخاء فقالت ما ان سمعت بعبارة إعادة الأمل حتى انطلق بي الخيال لوطن هادئ يعمه الحب والسلام والوئام نرى فيه المباني الشامخة التي ننعم بالعيش الآمن فيها والمدارس التي يتلقى ابناؤنا فيها التعليم والمستشفيات والاسواق وأماكن الترفيه وجميع سُبل الحياة الكريمة. وقالت الدكتورة اليمنية نادية عقلان المقطري ما يؤلمني دائما هو نزوح الشعب اليمني نتيجة ما تعرضوا له في الداخل من وجع اعتداء الميليشيات الحوثية الجائرة، مضيفه أنا على يقين بأن الجميع سيعود مع إعادة الأمل واستقرار الوضع. وشكر الدكتور اليمني عزالدين الوهاشي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على وقفته ازاء ما تعرض له ابناء اليمن من بطش الميليشيات الحوثية. وقال بعد سنوات عجاف تحت نير الظلم والقتل والتشريد لشعبنا اليمني؛ نحن على يقين بإذن الله ان تطلعات الشعب اليمني ستتحقق.