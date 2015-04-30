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محافظ الغاط يتفقد مستشفى ناصر السديري

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محافظ الغاط يتفقد مستشفى ناصر السديري محافظ الغاط يتفقد مستشفى ناصر السديري

    تفقد محافظ الغاط عبدالله بن ناصر السديري يرافقه وكيل المحافظة منصور بن سعد السديري، مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط، حيث كان في استقبالهم مدير المستشفى سليمان بن ناصر الطويل ومساعده خالد بن جازي المطيري.

وقدم المحافظ ووكيل المحافظة الهدايا والورود للمرضى المنومين بالمستشفى، ثم زارا مركز الأمير تركي بن أحمد السديري لغسيل الكلى والعلاج الطبيعي، وتفقدا المشروعات الجاري تنفيذها بالمستشفى.

وحث محافظ الغاط، على سرعة انجاز المشروعات وخصوصاً مركز الطوارئ الذي يعتبر من المشاريع التى تخدم المنطقة نظراً لكثرة الحوادث الواقعة على الطريق السريع ويستقبلها المستشفى بشكل مستمر.

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