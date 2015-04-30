د. الربيش: الأوامر الملكية تسهم في تعزيز أجهزة الدولة لتحقيق رؤية خادم الحرمين

قال مدير جامعة الدمام د. عبدالله بن محمد الربيش بأننا نحن منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وموظفين نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولياً للعهد، ونبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولياً لولي العهد.

وأضاف د. الربيش بأن صدور الأوامر الملكية بتعيين عدد من الوزراء في مختلف الحقائب الوزارية ما هو إلا استمرار لنهج الدولة السعودية الحكيمة في تعزيز أجهزة ووزارات الدولة بالكفاءات القادرة على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - الذي يسعى دوما في إيجاد كل ما يخدم هذه البلاد وشعبه وهذا ليس بمستغرب عليه - حفظه الله - حيث جاءت هذه الأوامر شاملة لكافة الجوانب التنموية لبلادنا الغالية.

وأضاف مدير جامعة الدمام: أهنّئ بهذه المناسبة أصحاب المعالي الوزراء على الثقة الملكية الكريمة وأبارك لهم هذا التعيين وأن تكليفهم من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين لقيادة هذه الأجهزة الحكومية جاء نتيجة ما يحملونه من سمات وخصائص تؤهلهم الى استكمال ما بدأه أسلافهم وإكمال مسيرتهم وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

واعتبر د. الربيش أن هذا التغيير الوزاري ولاشك يؤكد حرص قيادة البلاد على توفير كل مقومات النجاح والتميز ودفع عجلة التنمية في البلاد ومن ذلك تكليف القيادات البشرية الواعدة والمؤهلة القادرة على إحداث التغيير المطلوب وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين.