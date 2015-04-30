"الرى" تشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل بالقاهرة الكبرى

يشن قطاع حماية وتطوير النيل بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية حملة إزالة مكبرة على نهر النيل بالقاهرة الكبرى، تشمل إزالة عدد من التعديات التى يتم تصنيفها بـ"الكبيرة" فى منطقة حلوان، وذلك بحضور الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى.

وأضاف رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حملة إزالة التعديات لإنقاذ النيل والتى أطلقها رئيس الوزراء بداية العام الحالى تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء.

وأكد رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، أن جميع التعديات واحدة أمام القانون سواء كانت لجهة حكومية أو أفرادا، مطالباً جميع المخالفين والمتعدين على النيل والمجارى المائية إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية دشنت حملة قومية لإنقاذ النيل فى بداية 2015، بدأت بتوقيع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسام مغازى على وثيقة حماية النيل فى 5 يناير الماضى، وباقى الوزراء، ثم توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها.

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