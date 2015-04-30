استكمال محاكمة محسن راضى وآخرين اليوم بـ"أحداث بنها"

تستكمل محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الخميس، نظر محاكمة 9 متهمين، من بينهم القيادى الإخوانى محسن راضى، فى أحداث الشغب التى وقعت بمحيط قسم بنها العام قبل الماضى وذلك بسماع شهود الإثبات بالقضية.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة، ووجهت إليهم تهمًا منها الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، واشتركوا فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، كما شرعوا فى قتل المجنى عليه زين العابدين محمد أحمد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص.