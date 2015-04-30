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المرصد السورى: مقتل 25 عنصرا من "داعش" فى انفجار بدير الزور

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المرصد السورى: مقتل 25 عنصرا من "داعش" فى انفجار بدير الزور المرصد السورى: مقتل 25 عنصرا من "داعش" فى انفجار بدير الزور
قتل 25 عنصرا على الأقل من تنظيم الدولة الاسلامية فى انفجار مصنع للعبوات الناسفة فى محافظة دير الزور فى شرق سوريا الاربعاء لم تتضح اسبابه، بحسب ما ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال المرصد فى بريد الكترونى مساء "انفجر مستودع عبوات ناسفة تابع لتنظيم الدولة الإسلامية فى مدينة الميادين فى ريف دير الزور الشرقى"، مشيرا الى وقوع انفجارات عدة نتيجة ذلك "هزت المدينة".

واضاف ان "الانفجارات فى المستودع اسفرت عن مصرع 25 عنصراً على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية وإصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح".

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