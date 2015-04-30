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مظاهرات احتجاجية ضد الشرطة في نيويورك وبوسطن وبالتيمور

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مظاهرات احتجاجية ضد الشرطة في نيويورك وبوسطن وبالتيمور مظاهرات احتجاجية ضد الشرطة في نيويورك وبوسطن وبالتيمور

متظاهرون في نيويورك

تظاهر الآلاف في مدن الولايات المتحدة الشرقية الكبرى نيويورك وبالتيمور وواشنطن وبوسطن احتجاجا على استهداف الشرطة للسود، وذلك عقب موت شاب أسود من جروح اصيب بها بعد اعتقاله في بالتيمور بولاية ماريلاند.

وشهدت بالتيمور أكبر المظاهرات، حيث شارك عدة آلاف من الشباب في مسيرة كبيرة توجهت نحو مقر المحلية وشلت المدينة.

كما تظاهر آلاف آخرون في نيويورك وواشنطن العاصمة وبوسطن تضامنا مع متظاهري بالتيمور.

وأتسمت المظاهرات بالهدوء والسلمية، رغم قيام الشرطة في نيويورك بالقاء القبض على أكثر من 60 متظاهر.

ولكن الاحتجاجات تركزت في بالتيمور حيث شارك بيض وسود في مظاهرة كبرى انطلقت من محطة القطار الرئيسية بالمدينة.

وأطلق المتظاهرون هتافات مثل "لا عدالة، لا سلام، لا عنصريين، لا سلام."

ولم يكن لقوات الحرس الوطني التي نشرت في شوارع المدينة ظهور واضح، كما تفرق المتظاهرون قبل حلول موعد منع التجول في العاشرة مساء.

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