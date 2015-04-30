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بان كي مون يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية بعد مقتل ثلاثة أشخاص في شمال مالي

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بان كي مون يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية بعد مقتل ثلاثة أشخاص في شمال مالي بان كي مون يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية بعد مقتل ثلاثة أشخاص في شمال مالي

باني كي مون – أرشيفية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأربعاء إلى “وقف فوري للأعمال العدائية” بعد ساعات من قيام مسلحين بقتل اثنين من الحرس الوطني وطفل في شمال مالي.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن الهجوم وقع في قاعدة للحرس الوطني بمالي في جوندام، وهي بلدة في منطقة تمبكتو.

ووقع الهجوم بعد يومين من دخول مقاتلي ميليشيا موالية للحكومة المركزية إلى بلدة ميناكا التي تخضع لسيطرة متمردي الطوارق بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

ويمكن أن تمثل أعمال العنف الأخيرة انتكاسة خطيرة للجهود الجارية التي يؤمل أن تؤدي إلى اتفاق سلام بين والمتمردين.

د ب أ

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