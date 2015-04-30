ضبط "سيكو" و"طرازان" و"بيجو" بعد سرقتهم 40 ألف جنيه من تتبع سيارة بالمحلة

تمكن العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والنقيب محمد السرجانى معاون مباحث قسم ثالث المحلة من القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 مسجلين "شقى خطر" إثر قيامهم بتتبع أحد الأشخاص عقب خروجه من بنك فيصل وسرقة المبلغ الذى كان بحوزته ويقدر بـ40 ألف جنيه أثناء قيام قائد السيارة بالنزول من السيارة للصلاة فى أحد المساجد.

كان المواطن "خالد.أ" مقيم قرية العامرية مركز المحلة قد تقدم ببلاغ بسرقة مبلغ 40 ألف جنيه من سيارته أثناء قيام بأداء الصلاة بمسجد الرحمة، دائرة قسم ثالث المحلة حيث فوجئ بكسر الزجاج الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ.

تم على الفور تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث انتقل وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود لمعاينة السيارة المسروقة وتبين من الفحص أن زجاج السيارة مصاب بسرطان قام المتهمون بإحداثه بعد قيامهم برشقه بـ"بوجيهات" سيارة وإحداث التلفيات بالزجاج وسرقة المبلغ.

وبجمع التحريات تبين لوكيل فرع البحث الجنائى أن وراء هذه الواقعة مسجل شقى خطر يدعى "عبد الرحمن.أ.ع.ا" وشهرته "ياسر سيكو" مقيم سيدى مرزوق أول طنطا سبق اتهامه فى 7 قضايا سرقة - تعقب المواطنين الخارجين من البنوك، مفرج عنه حديثا فى 28 مارس الماضى، حيث قام بالتعاون مع كل من "أحمد.أ" وشهرته "طرازان"، و"محمد.ع.س" وشهرته "بيجو"، استقلوا سيارة ميكروباص مغلقة الجوانب وتتبعوا المجنى عليه أثناء خروجه من بنك فيصل فرع المحلة حتى دخل إلى أحد المساجد لأداء الصلاة وقاموا بتكسير الزجاج والاستيلاء على المبلغ والهرب.

وبالكشف عن المتهم بقسم أول طنطا تبين خروجه من السجن خلال الفترة الماضية تم إعداد أكمنة له أسفرت عن القبض على المتهمين وتبين قيامهم بصرف المبلغ المسروق فى شراء مشغولات ذهبية وأجهزة كمبيوتر وشاشات عرض، وتم ضبط المسروقات وباقى المبلغ المسروق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة ثالث المحلة التى باشرت التحقيقات وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.