"إنما للكعب حدود".. 5 أضرار للكعب العالى أهمها اصفرار وتغير شكل القدم

حتى لو كان مؤلما، لكن تفضله الكثير من النساء لإظهار مفاتنهن، وعلى الرغم من أن أحذية الكعب العالى صارت من متطلبات الموضة الحالية، إلى أن النساء عند ارتدائه لا يضعن فى الاعتبار الراحة من عدمها ولكن كل ما يهم أنه يكمل لياقتهن.

فالكعب والألم وجهان لعملة واحدة، وهذا ما أوضحه الموقع الطبى الهندى “indiaparenting”، فإنه على الرغم من المرأة تبدو جميلة فى الكعب، إلا إنها تعانى من العديد من آثاره الجانبية، والتى تشمل الآتى:

1- ألم فى القدم

>معظم النساء يعانين من ألم فى القدم بعد المشى وهن مرتديات الكعب العالى، وهذا يرجع إلى أن الكعب العالى يركز وزن الجسم كله على القدمين، فإذا حدث هذا لفترة أطول فإنه يمكن أن يسبب ألما قويا بالقدم والورك.

2- صعوبة فى المشى

>كثير من النساء تجد صعوبة فى المشى مع الكعب العالى، حيث إن المشى لمسافات طويلة مع الكعب العالى يجعله مؤلما، وفى كثير من الأحيان يسبب الكعب آلاما نتيجة المشى أو الوقوف على الكعب العالى لفترة أطول، كما أن طريقة المشى قد تبدو غير طبيعية أيضاً، بالإضافة إلى أنه يسبب صعوبة فى المشى ويزيد من فرص فقدان التوازن والسقوط أثناء المشى.

3- ألم فى الظهر

>ارتداء الكعب العالى يسبب ضغط الجسم كله على أسفل الظهر، وهذا الضغط التى تقع على أسفل الظهر يمكن أن يسبب آلاما لا تحتمل، لكن الطريقة الصحيحة للمشى وممارسة الرياضة واليوغا قد تساعدك على التجنب والتخلص من مثل هذه الآلام التى تصيب الظهر.

4- اصفرار وتشوه شكل القدم

>عندما يتركز وزن الجسم على أعقاب القدم، تطور عليها بقع صفراء، وهذا قد يسبب تشوه القدمين، ولتجنب ذلك يمكنك تدليك قدميكِ بانتظام بواسطة زيت أو كريم للعناية المناسبة بالقدم.

5- التواء الساق

>تعتبر أكثر الحالات الرئيسية التى تشتكى من التواء الساق هن النساء وذلك بسبب ارتداء الكعب العالى وخاصة إذا كان لأول مرة، لذلك يجب محاولة المشى ببطء وحذر عند ارتداء الكعب العالى وذلك إذا كنتِ لا تستخدمين سيارتك الخاصة.

ونصح الخبراء باستخدام هذه الصنادل عالية الكعب نادر جدا، حيث إن ارتداءها بانتظام قد يسبب إصابات خطيرة فى الساق والقدم فى المستقبل.

وأضاف الخبراء أن الكثير من النساء يفتكرن أن الكعب العالى يشير إلى مكانة أعلى، لذلك فإنهن يفضلن أحذية الكعب العالى حتى لو كانت مؤلمة.