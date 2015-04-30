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مياه القناة: تحليل نتائج عينات المحطات سليمة وما يروج عن عدم سلامتها شائعات

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مياه القناة: تحليل نتائج عينات المحطات سليمة وما يروج عن عدم سلامتها شائعات مياه القناة: تحليل نتائج عينات المحطات سليمة وما يروج عن عدم سلامتها شائعات
أكد المهندس على حسين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن نتائج عينات مياه الشرب فى المحطات بمحافظات القناة الثلاث مطابقة للمواصفات وصالحة للاستخدام.

وأشار عادل عبد المنعم، مدير عام العلاقات العامة إلى أنه بالتنسيق مع رؤساء القطاعات الثلاثة ود. أحمد عبد الفتاح، رئيس قطاع المعامل والجودة، يتم أخذ عينات من كل المحطات بصفة مستمرة سواء من المآخذ أو المنتج من المحطات وجميعها مطابقة للمواصفات وصالحة للاستخدام.

وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق لأى شائعات مغرضة أو مضلله فى هذا السياق وقال: "إننا نقوم بالإعلان أولا بأول عن نتائج التحاليل كذلك إبلاغ طوارئ الشركة القابضة ومتابعة شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 ووسائل الإعلام".


>- شركة مياه القناة تنسق مع التأمين الصحى لتحليل عينات فيروس (C وB) للعاملين
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