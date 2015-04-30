رئيس البورصة يناقش قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية مع اتحاد الغرف التجارية

يلتقى رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران فى الساعة الرابعة من عصر الخميس مع ممثلى شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية بمقر البورصة بشارع الشريفين، وذلك لبحث أزمة قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية.

وكان الدكتور محمد عمران، طالب الحكومة بضرورة تأجيل تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح المحققة من التعامل فى بورصة الأوراق المالية، قائلا: إن الأوضاع التى تشهدها سوق المال حاليا يصعب فيها تطبيق تلك الضريبة، وعلى الحكومة التفاعل بشكل إيجابى مع متطلبات السوق وإرجاء تطبيق تلك الضريبة لمدة عام على الأقل.