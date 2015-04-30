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"الصحفيين" تنظم مؤتمرا عن أوضاع الحريات فى اليوم العالمى لحرية الصحافة

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"الصحفيين" تنظم مؤتمرا عن أوضاع الحريات فى اليوم العالمى لحرية الصحافة "الصحفيين" تنظم مؤتمرا عن أوضاع الحريات فى اليوم العالمى لحرية الصحافة
أعلنت نقابة الصحفيين، عن تنظيم مؤتمر فى اليوم العالمى لحرية الصحافة ظهر الأحد المقبل الموافق 3 مايو، وذلك للتضامن مع الأعضاء المحبوسين ومناقشة أوضاع الحريات فى وملف الشهداء.

وقال خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إنه سيتم تنظيم مؤتمر فى اليوم العالمى لحرية الصحافة يبدأ من الساعة ١ حتى الـ٥ مساء، مضيفا أنه سيتم فى المؤتمر إعلان تقرير لجنة الحريات عن أوضاع الصحفيين المحبوسين.

وأضاف البلشى لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم خلال المؤتمر عرض فيديوهات لشهادات أهالى لمحبوسين ومحاميهم، مشيرا إلى أنه ستتم إقامة جلسة عمل حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين.

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