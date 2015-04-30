الإصلاح الزراعى:لدينا فائض 60 ألف طن أسمدة بـ600 جمعية إصلاح زراعى

قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إنه يوجد فائض من الأسمدة حاليا بلغ 60 ألف طن بـ600 جمعية تابعة للإصلاح بالمحافظات، مؤكدا أن هناك لجانا مشكلة من قبل الجمعيات لعمل معاينات على أرض الواقع، لصرف الأسمدة والتقاوى للفلاحين الذين يزرعون الأراض بالفعل للمحاصيل الصيفية، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات، والحد من سيطرة تجارة السوق السوداء وعدم التلاعب بالمزارعين .

وأكد رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك غرف مركزية بمقر الجمعية العامة للإصلاح الزراعى تتابع يوميا صرف الأسمدة لمزارعى أرض الإصلاح وحتى الآن لم يوجد نقص أو مشاكل فى التوزيع، حيث يتم تحديد الجهة التى تقوم به الجمعيات فى توزيع الأسمدة، حسب طلبات المزارعين فى كل منطقة بعد رفع أسعار الأسمدة لمنع التلاعب، مشيرا إلى أنه تم توفير الأسمدة والتقاوى للمحاصيل الصيفية بأرض الإصلاح البالغة عن ما يزيد 700 ألف فدان، وحل جميع مشاكل الفلاحين وإزالة كل المعوقات حتى يصل الدعم إلى مستحقيها من المزارعين الفعليين.

كانت وزارة الزراعة، أصدرت مؤخرا منشورا لوكلاء الوزارة بالمحافظات ورؤساء مجالس الإدارة لجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بأسعار الأسمدة بعد رفعها آواخر العام الماضى، على أن يكون سعر التسليم للفلاح بـ 100 جنيه لسعر شيكارة اليوريا 46% أزوت و95 جنيها سعر شيكارة النترات 33 % أزوت ويتم الصرف طبقا للتوقيتات والحصص المقررة للمحاصيل الصيفية بالقواعد والتعليمات المتبعة فى هذا الشأن على أن يتم الصرف، طبقا للمعاينات الفعلية للمساحات المنزرعة ودون إضافة أية مصروفات إدارية على المزارعين.

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