محافظ شمال سيناء يفتتح توسعات مستشفى العريش ويتفقد محطة المياه بالمدينة

افتتح اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء على العزازى مدير الأمن والمهندس محمد البيك رئيس مركز ومدينة العريش والدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية، أمس، الجناح الجديد بمستشفى العريش العام الذى تضمن توسعات وغرف عمليات وأقسام وبنك الدم الإقليمى وغيرها .

وقال المحافظ إن التوسعات عبارة عن غرف للعمليات والعناية المركزة والأقسام الداخلية للمرضى، حيث تضم 4 غرف عمليات و34 سريرا فى العناية المركزة وسيعقب هذه المرحلة مراحل أخرى لاستكمال تطوير المستشفى .

كما تفقدت قيادات المحافظة سير العمل فى إنشاء محطتى تحلية مياه البحر بمنطقة المساعيد بتكلفة إجمالية نحو 180 مليون جنيه وتنتج كل منها 5000 متر مكعب من المياه يوميا .

وقال المهندس علاء إبراهيم رئيس جهاز شمال سيناء بالهيئة القومية لمياه الشرب إن تكلفة المحطة تبلغ 75 مليون جنيه، والمآخذ 20 مليون جنيه وخط المياه 10 ملايين جنيه.

وإنشاءات عمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة السبيل بإجمالى 50 عمارة تضم كل منها 24 وحدة سكنية بإجمالى 1200 وحدة .