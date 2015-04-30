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"ضابطات المستقبل" يشاركن حزب حماة الوطن بالدقهلية الاحتفال بأعياد سيناء

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شاركت مسئولات وأعضاء حملة "ضابطات المستقبل" المطالبة بفتح التخصصات أمام الفتيات فى الأكاديميتين الحربية والشرطة، مؤتمر حزب حماة الوطن بالدقهليه بمناسبة احتفالات أعياد تحرير سيناء بوجود الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب.

واستقبل أعضاء حزب حماة الوطن، أعضاء الحملة بالترحاب، وقاموا بالتوقيع على استمارات الحملة.

عضو الحملة مع رئيس حزب حماة الوطن -اليوم السابع -4 -2015
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عضو الحملة مع رئيس حزب حماة الوطن

أعضاء الحملة خلال الاحتفال بأعياد سيناء -اليوم السابع -4 -2015
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أعضاء الحملة خلال الاحتفال بأعياد سيناء

عضوة بالحملة أثناء شرح أهداف
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عضوة بالحملة أثناء شرح أهداف "ضابطات المستقبل"

أحد أعضاء الحزب أثناء توقيعه على استمارة الحملة -اليوم السابع -4 -2015
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أحد أعضاء الحزب أثناء توقيعه على استمارة الحملة


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