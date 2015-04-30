وزير الاتصالات يتفقد سنترال الإسماعيلية اليوم ويلتقى بشاب تعزيز المواطنة

يتفقد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سنترال الإسماعيلية الرئيسى ضمن جولته بالمدينة اليوم الخميس.

ويلتقى نجم باللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية صباح اليوم قبل أن يبدأ جولته بالمدينة بشاب برنامج تعزيز المواطنة، وتفقد سنترال الإسماعيلية الرئيسى ومكتب بريد الإسماعيلية الرئيسى ومتابعة منظومة خاصة بالنداء الآلى ومنفذ البريد السريع والطرود.

وقال بيان لديوان محافظة الإسماعيلية إن وزير الاتصالات سيلتقى بالدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس لتفقد مقر معهد تكنولوجيا المعلومات.