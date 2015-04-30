مونتيلا: صلاح ليس أنانيا .. وانتظروا فيورنتينا في الدوري الأوروبي

قال فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا عقب خسارة فريقه 3-2 أمام يوفنتوس بالدوري الإيطالي إن محمد صلاح جناح فريقه ليس أنانيا.

وخسر فيورنتينا في الدوري الإيطالي للمباراة الرابعة على التوالي ويستعد لمواجهة سيفيليا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي الخميس المقبل السابع من مايو.

وأضاف مونتيلا في المؤتمر الصحفي "صلاح قرأ شيئا في حول أنه لا يمرر لماريو جوميز في الدوري الأوروبي. هو لاعب ليس أنانيا".

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وتابع "الآن أصبحت أهدأ من أمس. ولكن نحن نضع كامل تركيزنا في مباراة سيفيليا وأتوقع أداء أقوى وبتركيز أعلى من لاعبي الفريق".

وأشار المدرب الإيطالي إلى ثقته في تحقيق إنجاز بالمستقبل مؤكدا "إذا ما لعبنا بهذه الطريقة في الدوري الأوروبي سنواصل النجاح".

وأتم "لابد أن نستمر بهذا الأداء والانتصارات سوف تأتي".

ويخرج فيورنتينا لمواجهة سيفيليا حامل لقب الدوري الأوروبي في إسبانيا بلقاء الذهاب قبل استضافته بعد أسبوع من اللقاء على ملعب أرتيمو فرانكو.

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