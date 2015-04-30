بالأرقام - صلاح أمام يوفنتوس .. الطريق إلى بوفون مسدود

لعب محمد صلاح جناح فيورنتينا 80 دقيقة أمام يوفنتوس في الجولة 33 من الدوري الإيطالي وخسرها فريقه 3-2. وتوضح الإحصائيات أن الدولي المصري واجه صعوبة للوصول لمرمى جانلويجي بوفون.

وحاول صلاح الوصول لمرمى يوفنتوس ولكن دفاع السيدة العجوز كان حائط صد أمام انطلاقات الدولي المصري.

ويستعرض FilGoal.com إحصائيات محمد صلاح والتي توضح أن الطريق إلى بوفون كان مسدودا.

التمريرات

مرر محمد صلاح أربع تمريرات فقط خاطئة من إجمالي 43 تمريرة بنسبة صحيحة 91 % ولكن توضح الإحصائيات أن منهم 18 تمريرة للأمام مقابل 24 للخلف وهو ما ساهم في النسبة العالية.

شاهد ملخص لمسات صلاح

أطوال تمريراته كان متوسطها 14 مترا وهو جيد نسبيا.

التصويبات

صوب صلاح كرتين فقط نحو مرمى يوفنتوس ولكن كلاهما كان خارج القائمين والعارضة على الرغم من أن الكرتين اللتين توجها بين الخشبات الثلاث سكنت شباك جانلويجي بوفون.

صوب فريق فيورنتينا كاملا 14 كرة منهم أثنين فقط بين القائمين والعارضة وواحدة منهم كانت ركلة جزاء.

واعتمد ماسيمليانو أليجري المدير الفني لميلان على حائط صد قوي من دفاع يوفنتوس تصدى لخمس تصويبات من الـ14 التي سددهم لاعبو فيورنتينا.

أما عن صلاح فتظهر الخريطة الحرارية أنه لم يتواجد داخل منطقة جزاء يوفنتوس إلا مرات نادرة. وأكثر المناطق التي لمس بها الكرة كانت على حدود صندوق الـ18.

المراوغات

قام صلاح بسبع مراوغات ولكن أربع مرات فقط نجح في المرور من المنافس وتلك الصورة توضح أماكنها.