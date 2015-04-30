أخبار عاجلة

الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالأرقام - صلاح أمام يوفنتوس .. الطريق إلى بوفون مسدود

Google+ Print

لعب محمد صلاح جناح فيورنتينا 80 دقيقة أمام يوفنتوس في الجولة 33 من الدوري الإيطالي وخسرها فريقه 3-2. وتوضح الإحصائيات أن الدولي المصري واجه صعوبة للوصول لمرمى جانلويجي بوفون.

وحاول صلاح الوصول لمرمى يوفنتوس ولكن دفاع السيدة العجوز كان حائط صد أمام انطلاقات الدولي المصري.

ويستعرض FilGoal.com إحصائيات محمد صلاح والتي توضح أن الطريق إلى بوفون كان مسدودا.

التمريرات

مرر محمد صلاح أربع تمريرات فقط خاطئة من إجمالي 43 تمريرة بنسبة صحيحة 91 % ولكن توضح الإحصائيات أن منهم 18 تمريرة للأمام مقابل 24 للخلف وهو ما ساهم في النسبة العالية.

شاهد ملخص لمسات صلاح

أطوال تمريراته كان متوسطها 14 مترا وهو جيد نسبيا.

تمريرات صلاح

التصويبات

صوب صلاح كرتين فقط نحو مرمى يوفنتوس ولكن كلاهما كان خارج القائمين والعارضة على الرغم من أن الكرتين اللتين توجها بين الخشبات الثلاث سكنت شباك جانلويجي بوفون.

صوب فريق فيورنتينا كاملا 14 كرة منهم أثنين فقط بين القائمين والعارضة وواحدة منهم كانت ركلة جزاء.

واعتمد ماسيمليانو أليجري المدير الفني لميلان على حائط صد قوي من دفاع يوفنتوس تصدى لخمس تصويبات من الـ14 التي سددهم لاعبو فيورنتينا.

أما عن صلاح فتظهر الخريطة الحرارية أنه لم يتواجد داخل منطقة جزاء يوفنتوس إلا مرات نادرة. وأكثر المناطق التي لمس بها الكرة كانت على حدود صندوق الـ18.

تحركات صلاح

المراوغات

قام صلاح بسبع مراوغات ولكن أربع مرات فقط نجح في المرور من المنافس وتلك الصورة توضح أماكنها.

مراوغات صلاح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع