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القبض على هارب من قسم ثالث و56 محكوما عليهم بشمال سيناء

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القبض على هارب من قسم ثالث و56 محكوما عليهم بشمال سيناء القبض على هارب من قسم ثالث و56 محكوما عليهم بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها فجر اليوم، عن ضبط المتهم "عبد الله أ ص س"، والهارب من قسم شرطة ثالث العريش إبان أحداث تفجيرات القسم الأخيرة فى قضية (سلاح أبيض) والمحكوم فيها غيابياً بالسجن ستة أشهر وجار العرض على النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد حال المرور رفقة الدورية الأمنية المدرعة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط المدعو "فهمى ح س ح"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 40 جراما، وضبط (56) محكوما عليهم.

وتم التوجيه بالقيام بحملة أمنية مكبرة لفحص العمارات المطلة على قسم شرطة أول العريش بمنطقة الرائد العربى شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط قسم شرطة أول العريش بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى، حيث تم فحص 144 شقة بدون مخالفات، وتحرير 122 إزالة مخالفة إدارية فورية، وضبط 256 مخالفة.

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