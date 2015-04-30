تنفيذ 94 حكما قضائيا فى حملة أمنية بنجع حمادى

شنت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى حملة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية والمخالفين للقواعد المرورية برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث الجنائى.

أسفرت الحملة التى شارك فيها رؤساء وضباط مباحث المراكز والأفرع عن تنفيذ 94 حكما قضائيا منها (جزئى – مستأنف – غرامات )، وجار عمل اللازم قانونا وعرضهم على النيابات المختصة.

ففى مجال المرور تم ضبط 61 دراجة بخارية بدون لوحات و2 سيارة بدون لوحات و3 توك توك و73 تصالح و57 سحب رخصة وعدد 104 نموذج 125.