قبيلة «البياضية»: انضممنا لـ«الترابين» في مواجهة الإرهابيين بسيناء

أعلن الشيخ سالم الهرش، ممثل عن قبيلة البياضية، عن انضمام قبيلته إلى قبيلة الترابين في مواجهة الجماعات التكفيرية وتنظيم «داعش» وجماعة أنصار بيت المقدس في سيناء، حرصًا على أمن وسلامة البلاد.

وأضاف ” الهرش في مداخلة هاتفية على فضائية «دريم 2» أمس الأربعاء :” أن قرار محاربة «التكفيريين» في سيناء جاء بإجماع جميع أبناء القبيلة، الذين أعربوا عن استعدادهم لمساندة الجيش في مواجهته للإرهاب في سيناء ” .

وكشف ممثل قبيلة البياضية عن انضمام 22 قبيلة تقريبا لمبادرة قبيلة الترابين ومواجهة الجماعات الإرهابية في سيناء، مؤكدًا على وطنية أبناء سيناء ومساندتهم للجيش والحكومة.